Парламент Эстонии принял закон, легализующий в стране однополые браки, сообщает ERR. Соответствующий документ поддержали 55 членов парламента, 34 выступили против. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Согласно принятому документу, в Эстонии в брак смогут вступить два совершеннолетних человека независимо от их гендера. Кроме того, новый закон разрешит однополым парам усыновлять детей.

«Это действительно исторический момент. Это момент, когда мы окончательно избавимся от советского пространства ценностей и культуры, когда мы сможем сказать, что люди Эстонии стали еще более свободными, чем были вчера, — заявил член Социал-демократической партии Эдуард Одинец. — Это четкий сигнал нашим сестрам и братьям в Европе и во всем западном мире, что мы входим в единое с ними пространство ценностей и культуры».

Как отмечает ERR, во время выступления депутата в зале парламента неоднократно раздавались возгласы недовольства. Вице-спикеру, который вел заседание, приходилось призывать парламентариев к порядку.

«Чтобы люди могли любить друг друга, не нужен никакой государственный статус. И все это указание на то, что сегодня мы избавляемся от бремени советского прошлого… Ну, слушайте, у вас действительно менталитет людей, которые считают, что брак как союз между мужчиной и женщиной является каким-то специфическим явлением советской культуры?» — сказал в комментарии ERR член Консервативной народной партии Варро Вооглайд.

С 2016 года в Эстонии действует закон, согласно которому однополые пары могут заключать соглашение о сожительстве. Этот договор гарантирует зарегистрированным сожителям право принимать решения касательно друг друга и при необходимости получать пособия и компенсации.

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