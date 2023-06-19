«Яндекс» оштрафовали на два миллиона рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях. Компания заявила, что установить нужное оборудование мешают санкции

Суд в Москве назначил компании «Яндекс» штраф в два миллиона рублей за повторное непредоставление ФСБ информации о пользователях, сообщает ТАСС.

В административном протоколе, который рассмотрел мировой судья, шла речь об информации пользователей сервиса «Яндекс.Услуги», которая была нужна ФСБ «для розыска людей или обеспечении безопасности страны». О каких именно данных шла речь, не уточняется.

Представитель «Яндекса», сообщает ТАСС, утверждал, что компания не могла выполнить требования законодательства так как из-за санкций, введенных в отношении России, не может провести «закупку, установку и настройку технических средств и программного обеспечения иностранного производства». Он также указывал на малозначительность административного правонарушения «ввиду отсутствия существенной угрозы охраняемым законом общественным отношениям».

Решение суда о штраф в два миллиона рублей в «Яндексе» пока не прокомментировали.

«Яндекс» признали виновным в повторном непредоставлении ФСБ информации о пользователях. Первый административный протокол по факту этого нарушении на интернет-компанию был составлен в 2022 году. Тогда «Яндексу» назначили штраф 400 тысяч рублей.

«Яндекс» включен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете, которые должны определенное время хранить ряд данных о пользователях и предоставлять их по запросу представителям правоохранительных органов.

Послушайте подкаст «Медузы» про «Яндекс»

Все эпизоды Говорим о «Яндексе» — одной из главных компаний в истории России. Каким он мог бы быть, если бы не война? И что с ним будет теперь? 00:00 47:45