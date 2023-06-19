Глава Белгородской области сообщил о семи пострадавших при обстреле города Валуйки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Валуйки, в результате которого ранения получили семь человек, в том числе ребенок.

У ребенка, написал Гладков в телеграме, перелом ключицы. Состояние пятерых пострадавших, по словам губернатора, средней степени тяжести, они госпитализированы. У еще двух человек легкие осколочные ранения.

Город Валуйки находится в 15 километрах от границы с Украиной. В нем живет около 33 тысяч человек.

Читайте также

Ему бы все это разгрести «Медуза» рассказывает историю главы Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он всегда мечтал стать «образцовым губернатором» — но попал на войну

Читайте также

Ему бы все это разгрести «Медуза» рассказывает историю главы Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он всегда мечтал стать «образцовым губернатором» — но попал на войну