Генпрокуратура Беларуси подготовила законопроект о принудительной химической кастрации осужденных за педофилию

Генпрокуратура Беларуси разработала поправки в уголовный кодекс, предусматривающие принудительную химическую кастрацию осужденных за педофилию. Об этом пишет «Зеркало».

Принудительные меры будут применяться наряду с непосредственным наказанием за преступление, уточнили в ведомстве.

В Генпрокуратуре также отметили, что разработали и утвердили клинический протокол, содержащий «алгоритм лечения педофилии», в том числе с применением химической кастрации.

По данным МВД Беларуси, за 2022 год жертвами сексуализированного насилия в стране стали более 800 несовершеннолетних.

В России принудительная химическая кастрация осужденных за педофилию обсуждается на протяжении многих лет. Соответствующий законопроект впервые был внесен в Думу еще в 2011 году — тогда правительство отвергло его как излишне затратный.

Партия ЛДПР 18 июня 2023 года заявила, что в ближайшее время намеревается внести в Госдуму новый законопроект о химической кастрации осужденных за педофилию.

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