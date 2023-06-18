Во Владикавказе ввели режим ЧС из-за сильных ливней. В городе подтопило дома, движение транспорта ограничили

Режим чрезвычайной ситуации ввели во Владикавказе из-за сильных ливней, сообщила администрация города.

Как заявили в МЧС по региону, из-за проливных дождей в городе частичное отключение электроэнергии на пяти улицах: Кутузова, Пушкинская, Куйбышева, Баракова, Хадарцева и Западный Проезд. На нескольких улицах упали деревья, а частные и многоквартирные дома оказались подтоплены. Полиция ограничила движение транспорта.

Режим ЧС ввели также в Пригородном районе Северной Осетии, пишет ТАСС. По данным агентства, там ливни спровоцировали сход селевого потока. Дома затопило в Верхней Санибе и Октябрьском.

К ликвидации последствий привлекли 12 единиц техники и 46 сотрудников МЧС.