В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка. Его задержали

Обновление. Все заложники, которых удерживали в отделении банка Kaspi в Астане, освобождены, захватчик «обезврежен», сообщило МВД Казахстана. В соцсетях опубликовали видео задержания захватчика. По данным СМИ, это 30-летний Алихан Мурадов, у которого ранее были «проблемы с кредитом».

В Астане в отделении банка захватили заложников, сообщает Tengrinews.kz. В МВД Казахстана уточнили, что мужчина, по предварительным данным, вооруженный, заперся в отделении банка Kaspi на улице Достык.

Вместе с захватчиком в помещении находятся несколько человек. Это сотрудники банка, сообщила пресс-служба банка.

Полиция ведет переговоры с захватчиком. По данным местных СМИ, жителей дома, в котором находится банк, попросили покинуть квартиры. Само здание оцепили.

Сообщается, что в банке находятся семь девушек и охранник, а захватчик потребовал в течение трех часов перевести все активы банка детям с инвалидностью, малоимущим и нуждающимся. В МВД Казахстана эти сообщения не комментировали.