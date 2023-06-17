«АвтоВАЗ» намерен привлечь к производству машин россиян, приговоренных к принудительным работам

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» намерен привлечь к сборке машин россиян, приговоренных к принудительным работам. Об этом РБК сообщил глава компании Максим Соколов.

По словам Соколова, это решение было обусловлено дефицитом рабочей силы. Всего компания рассчитывает к 2024 году привлечь к производству около четырех тысяч работников. Сколько из них будет осужденных, неизвестно.

«Ну может быть сотни, может быть одна сотня, может быть две сотни», — заявил глава компании. Он также уточнил, что таким сотрудникам планируется платить зарплату.

Ранее «Интефакс» писал, что в настоящий момент «АвтоВАЗу» не хватает около тысячи работников, а к январю 2024 года заводу в Тольятти потребуется чуть менее трех тысяч человек. Половину от необходимого числа работников планировало предоставить управление ФСИН по Самарской области. Также сообщалось, что служба уже приступила к отбору кандидатов.

После начала полномасштабной войны в Украине многие иностранные автоконцерны объявили о приостановке работы в РФ или уходе из России. В то же время российский «АвтоВАЗ» столкнулся с острой нехваткой комплектующих, в результате чего несколько раз останавливал работу. Возобновить производство компании удалось лишь к лету. Тогда «АвтоВАЗ» запустил линейку автомобилей в упрощенной комплектации с минимальным количеством иностранных деталей.

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Как санкции повлияли на «АвтоВАЗ»

«Либо пытаться выжить, либо уйти с деньгами, но в никуда» До войны завод «АвтоВАЗа» в Ижевске выпускал самую популярную модель Lada. Но из-за санкций он простаивает уже почти полгода. Сотрудникам сокращают зарплату, они вынуждены увольняться