В Армавире обвинили в подготовке теракта 15-летнего подростка, который якобы хотел поджечь школу

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о приготовлении к совершению теракта в отношении 15-летнего подростка из Армавира.

Следствие утверждает, что в апреле-мае 2023 года подозреваемый задумал «в целях устрашения населения» поджечь одну из городских школ, для чего изготовил зажигательную смесь и самодельное оружие.

Подростка, чье имя не разглашается, задержали 15 мая. Позже его заключили под стражу.