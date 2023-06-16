В аннексированном Севастополе пропало электричество

Во многих районах Севастополя вечером 16 июня пропало электричество, сообщили местные телеграм-каналы. Согласно этим данным, свет пропал в половине города. Одновременно свет отключили в Алуште, пишут каналы,

Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что, по предварительной информации, свет пропал после того, как отключилась автоматика на подстанции «Севастополь». Около 22:55 по местному времени замглавы Севастополя Евгений Горлов сообщил, что во все районы города вернулся свет.

Издание «РБК-Украина» утверждает, что в Севастополе и Алуште, по словам местных жителей, свет пропал после атаки беспилотника. Никаких документальных подтверждений этой информации нет. Другие источники эти данные не подтверждали.

Судя по сообщениям в севастопольских телеграм-каналах, свет в городе отсутствовал чуть меньше часа.