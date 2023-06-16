Бывший американский военный аналитик Даниэль Эллсберг, разоблачивший масштабы участия США в войне во Вьетнаме, умер в возрасте 92 лет от рака поджелудочной железы. Об этом в твиттере сообщил его сын Роберт Эллсберг.

Даниэль Эллсберг, 1973 год Wally Fong / AP / Scanpix / LETA

В марте Даниэль Эллсберг сообщил, что у него диагностировали неоперабельный рак поджелудочной железы и, по прогнозу врачей, ему осталось жить от трех до шести месяцев.

Даниэль Эллсберг во время холодной войны работал в корпорации RAND, занимающейся для властей США секретными стратегическими разработками. В 1971 году Эллсберг передал The New York Times «Документы Пентагона» (Pentagon Papers) — семь тысяч страниц секретных документов о войне во Вьетнаме. Этой истории, например, посвящен фильм Стивена Спилберга «Секретное досье».

После публикации «Документов Пентагона» власти США начали кампанию против Эллсберга и других возможных утечек, что в итоге привело к Уотергейтскому скандалу и отставке 37-го президента США Ричарда Никсона, отмечает газета The New York Times.

Из-за утечки секретных документов Эллсберга обвинили в шпионаже, заговоре и других преступлениях. Он предстал перед судом в Лос-Анджелесе, но судья прекратил дело, указав на неправомерные действия властей, в том числе незаконную прослушку и то, что Никсон предлагал судье назначить его директором ФБР. С Эллсберга сняли обвинения.