Нижняя палата парламента Беларуси — Палата представителей — приняла законопроект, который позволит правоохранительным органам возбуждать уголовные дела против умерших людей.

Как сообщает «Зеркало», законопроект вносит изменения в статью Уголовного кодекса об обстоятельствах, исключающих производство по уголовному делу. В соответствии с ним можно будет возбуждать дела против умерших людей по статьям о преступления, которые не имеют срока давности — например, это подготовка либо ведение агрессивной войны, терроризм, геноцид, экоцид, нарушение законов и обычаев войны.

Представлять в суде интересы умершего человека смогут его родственники. Для этого они должны будут подать соответствующее заявление. В случае, если родственники решили не участвовать в процессе или их не смогли найти, интересы обвиняемого будет представлять назначенный адвокат.

«Белта» уточняет, что поправки к УК подготовила Генпрокуратура, которая с 2021 года ведет «исследование обстоятельств геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период» с целью установления лиц, причастных к геноциду, и их уголовного преследования.

Закон вступит в силу после того, как его одобрит Совет Республики (верхняя палата парламента) и подпишет Александр Лукашенко.