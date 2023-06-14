«Вегас Голден Найтс» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 9:3 в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевал Кубок Стэнли.

В составе «Вегаса» хет-трик оформил Марк Стоун, шайбы также забросили Николас Хаг, Алекс Мартинес, Райли Смит, Майкл Амадио, Иван Барбашев и Николя Руа.

Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Вегаса», который впервые в своей истории стал чемпионом НХЛ.

За «Вегас» выступает российский нападающий Иван Барбашев, который стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (в 2019 году он выигрывал его с «Сент-Луисом»). В нынешнем плей-офф 27-летний Барбашев набрал 18 очков в 22 играх при общей полезности «+14».

Golden Knights Defeat Panthers In Game 5 To Win Franchiseʼs First Stanley Cup SPORTSNET

«Вегас Голден Найтс» выступает в НХЛ с сезона 2017/18. В своем первом же сезоне клуб добрался до финала Кубка Стэнли, где уступил «Вашингтон Кэпиталз».