В Сочи вышла из берегов река Мацеста. Город частично затопило, пляжи закрыты

Река Мацеста вышла из берегов в Хостинском районе Сочи из-за ливней, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, к 04:00 подтопило четыре придомовые территории, офисное здание и водо-насосную станцию.

Около 09:00 мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что подтоплены дома на шести улицах. Также повреждены газопровод и электросети, сообщил замглавы Сочи Вадим Снегирев.

В администрации Сочи сообщили, что за час выпало не менее 15 миллиметров осадков, а датчик уровня воды в реке достиг отметки «опасное явление». В районе Мацесты нарушена работа общественного транспорта из-за возникших дорожных пробок. Мэр поручил устранить последствия, вызванные «выпадением залповых ливней», заявил замглавы Сочи Вадим Снегирев

В городе решили временно закрыть пляжи «до полного восстановления погоды», сообщил Алексей Копайгородский. «Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих», — сказал он

В мэрии отметили, что до конца дня 14 июня в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках возможен подъем уровней воды выше неблагоприятных отметок, также возможен сход селей. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение.