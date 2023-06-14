В Новочеркасске загорелась электростанция. Ее работа приостановлена

В городе Новочеркасске в Ростовской области начался пожар на территории ГРЭС (Государственной районной электростанции). Об этом сообщает издание 161.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным спасателей, горит 200 квадратных метров кровли на шестом энергоблоке.

В пресс-службе Новочеркасской ГРЭС заявили, что открытого горения нет, но работа станции приостановлена.

Причина пожара официально не называлась. Источник 161.ru заявил, что на станции произошел взрыв, после которого начался пожар. По информации издания, трое человек пострадали. «Пока не установлено, отчего произошел взрыв. Пострадало трое мужчин, все трое сейчас находятся у медиков. Огонь охватил уже 400 квадратных метров», — рассказал собеседник издания.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что, по мнению специалистов, причиной случившегося стало «возгорание газа в ходе технологических работ на станции». При этом глава региона заявил, что «информация о взрыве не подтверждается». По словам губернатора, госпитализированы три сотрудника станции.

Новочеркасская ГРЭС заработала в 1965 году. Станция использовала в качестве топлива уголь, но в последние годы стала переходить на газ. В 2021 году уголь закупался только у одного предприятия.