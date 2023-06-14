Троих полицейских, подбросивших наркотики Ивану Голунову, выпустят из колонии. Суд заменил им наказание на принудительные работы

Трое бывших полицейских, осужденных по журналиста Ивана Голунова, — Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов, — выйдут из колонии. Информацию об этом «Медузе» подтвердил сам Голунов.

Суд принял решение заменить троим фигурантам дела срок в колонии на принудительные работы, уточнил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

О замене срока на принудительные работы также просил еще один фигурант дела Роман Феофанов, однако он получил отказ.

Голунов в разговоре с «Медузой» отметил, что Феофанов единственный не извинился перед ним, а также напомнил, что полицейский бил его при задержании — из-за чего у журналиста оказались сломаны несколько позвонков.

Приговор бывшим полицейским, подбросившим наркотики Голунову, был вынесен в мае 2021 года, а в 2022 году суд снизил сроки на шесть-девять месяцев. В итоге Феофанов и Уметбаев были приговорены к семи с половиной годам колонии, Сергалиев — к семи годам и трем месяцам, Коновалов — к четырем с половиной годам. Они получили право на замену заключения на принудительные работы, так как отбыли срока наказания.

Пятый фигурант дела — бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который получил 11 с половиной лет лишения свободы, пока не имеет права на замену заключения на принудительные работы.