За 2022 год из России уехали 8,5 тысячи долларовых миллионеров. Это почти в два раза меньше, чем ожидали эксперты

Из России за 2022 год уехали 8,5 тысячи долларовых миллионеров. Об этом говорится в отчете британской консалтинговой компании Henley & Partners о миграции состоятельных граждан в мире.

Это почти в два раза меньше, чем компания прогнозировала — она ожидала, что Россию покинут 15 тысяч долларовых миллионеров за 2022 год, то есть 15% от их общего числа на конец 2021 года.

В H&P объяснили такое расхождение тем, что прогноз строили на основе данных и тенденций, которые наблюдались с января по июнь 2022 года. «На уменьшение прогнозируемых цифр повлияли как санкционные меры (например, закрытие многих программ инвестиционного гражданства и резидентства для россиян, закрытие зарубежных банковских счетов), так и страновые механизмы, усложнявшие переезд заметных состоятельных людей», — сказали «Коммерсанту» в компании.

Россия заняла второе место в мире по числу покинувших страну миллионеров. На первом месте расположился Китай, из которого уехали 10,8 тысячи долларовых миллионеров. Третье место заняла Индия — страну покинули 7,5 тысячи миллионеров. В числе лидеров по этому показателю также оказались Гонконг, Бразилия, Великобритания, Мексика.

Лидерами по привлечению состоятельных людей стали Австралия, ОАЭ, Сингапур, США, Швейцария, Португалия, Канада, Израиль, Греция.