В Томске третьекурсник медуниверситета умер на экзамене. Студенты заявили, что не могли вызвать скорую из-за глушилок связи

Студент третьего курса Сибирского государственного медицинского университета в Томске умер во время экзамена. Подробно о произошедшем сообщает телеграм-канал «Улица Бархатная» томского журналиста Андрея Серафимова.

По словам студентов, на которых ссылается телеграм-канал, третьекурсник лечебного факультета Артем Лазарев потерял сознание на экзамене по фармакологии, который 10 июня вел преподаватель Александр Венгеровский. Сокурсница погибшего студента, предположительно вызвавшая скорую помощь, утверждает, что сперва не могла дозвониться до медработников — в университете включили глушилки связи на время экзаменов. На следующий день, 11 июня, Артем Лазарев умер в больнице. Студентки вуза рассказали Doxa, что Артем Лазарев был отличником и перед экзаменом «все время сидел в учебке и пил энергетики»

Ректор университета Евгений Куликов, комментируя случившееся, заявил, что скорую помощь «незамедлительно» вызвали в вуз, когда один из студентов потерял сознание на экзамене. «На станцию скорой помощи вызов поступил в 09:57 с поводом „без сознания“, в 10:03 бригада врачей была на месте вызова и приступила к оказанию медпомощи. В 10:04 на вызов была направлена специализированная реанимационная бригада. В 10:15 она была на месте вызова», — рассказал ректор. По его словам, после реанимационных мероприятий студента увезли в НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медцентра, где он умер 11 июня.

Департамент науки и высшего образования Томской области проводит проверку, сообщил телеграм-канал «Улица Бархатная». Также сообщение о проверке появилось 13 июня в телеграм-канале Сибирского медуниверситета, но затем его удалили.

Следственный комитет России пока это не комментировал.