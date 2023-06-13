В Кыргызстане запустили систему распознавания лиц для поиска людей, находящихся в межгосударственном розыске. С начала июня в стране задержали троих российских активистов

В Кыргызстане со 2 июня запустили систему идентификации лиц, с помощью которой выявляют людей, объявленных в межгосударственный розыск в странах СНГ. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на МВД республики.

В ведомстве заявили, что российские правоохранительные органы уже предоставили для системы данные о более чем 85 тысячах человек.

За десять дней с помощью системы установили 57 человек, находящихся в межгосударственном розыске в странах СНГ. Все они идентифицированы с помощью камер видеонаблюдения, сообщили в МВД. Их проверили по базам данных и поставили на учет, четверо из них задержаны. Среди задержанных есть граждане России.

Имена задержанных россиян не названы.

С начала июня в Кыргызстане задержали троих россиян. 6 июня фигуранта дела о попытке поджечь военкомат в Свердловской области, анархиста Алексея Рожкова вывезли из Кыргызстана в Россию и поместили в СИЗО Екатеринбурга.

9 июня в Бишкеке задержали фигуранта дела об акции «С Днем ЧКиста», активиста «Левого блока» Льва Скорякина. В феврале суд в Москве заочно арестовал его по уголовному делу о хулиганстве, в апреле его объявили в розыск. Кроме того, в Кыргызстане задержали бывшего пресс-секретаря движения «За права человека» Алену Крылову, на которую в России заведено уголовное дело об участии в «экстремистском» сообществе.