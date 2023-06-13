Американский писатель Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на книжное издательство Penguin Random House и сына романиста Джона Маккарти.

Evan Agostini / AP / Scanpix / LETA

Как сообщается, Кормак Маккарти умер в своем доме в Санта-Фе «по естественным причинам».

Маккарти родился 20 июля 1933 года. Первый его роман «Хранитель сада» вышел в 1965 году. Однако наибольшую известность писателю принесли его произведения «Кровавый меридиан» и «Старикам тут не место». Экранизация последнего с Томми Ли Джонсом и Хавьером Бардемом получила 4 премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм». В 2007 году Маккарти удостоили Пулитцеровской премии за роман «Дорога».