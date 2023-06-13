Опрос: каждый второй медработник в России знает коллег с поддельными документами о квалификационной категории. Она влияет на размер зарплаты

Почти половина медицинских работников в России знает коллег с поддельными документами о присвоении квалификационной — второй, первой или высшей. Это следует из результатов опроса медработников, который провел профессиональный сервис , пишет «Коммерсант».

В опросе участвовали 457 медицинских работников — пользователи сервиса «Актион медицина» и подписчики крупных профессиональных сообществ в соцсетях. Больше половины респондентов (59%) — это врачи, 22% — руководящий состав (главные врачи, заместители главного врача, главные и старшие медсестры), 19% — средний медицинский персонал. У 299 респондентов (65%) есть удостоверение квалификационной категории.

Опрос показал, что 43% респондентов знают коллег, у которых есть поддельные удостоверения о присвоении квалификационной категории. Так ответили чуть больше половины опрошенных врачей (51%), 25% менеджеров и 40% среднего медперсонала.

Респонденты считают, что медработники пользуются подделками «для повышения статуса, чтобы увеличить поток пациентов» (51%), чтобы увеличить шансы на трудоустройство (51%) или исключительно ради доплат (21%).

Больше половины (56%) уверены, что коллеги не стали проходить аттестацию самостоятельно из-за сложности процедуры, примерно столько же (54%) отметили непонятные условия аттестации, 41% допустил, что коллеги пошли на подлог из-за высокой нагрузки на работе.

Руководитель московского отделения профсоюза медработников «Действие», гинеколог Мария Губарева сообщила «Коммерсанту», что есть «масса фирм», которые предлагают получить медработникам квалификационную категорию, и большинство таких компаний подделывают документы через официальные структуры.

В Минздраве РФ сообщили, что известны «единичные случаи» подделки выписок из приказов о присвоении квалификационной категории. Если есть сомнения в подлинности документов, их проверяет работодатель, отметили в ведомстве.