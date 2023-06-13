Элизабет Гилберт, написавшая «Есть, молиться, любить», из-за критики украинцев отложила выход нового романа. Его действие происходит в Сибири

Американская писательница Элизабет Гилберт заявила, что переносит выход своего нового романа, действие которого происходит в Сибири, из-за реакции украинских читателей. Об этом она рассказала в своем твиттере.

Новый роман Гилберт «The Snow Forest» («Снежный лес»), действие которого происходит в Сибири, должен был выйти 13 февраля 2024 года, незадолго до второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. В книге рассказывается о семье, которая в 1930-х годах решает уйти от общества и противостоять советским властям.

Писательница рассказала, что за последнее время получила большое число сообщений от украинских читателей, которые высказали свое негодование в связи с тем, что она решила выпустить сейчас книгу, действие которой происходит в России.

«Я читаю эти сообщения и уважаю их. <…> Сейчас не время для публикации этой книги. Я не хочу добавлять какой-либо боли людям, которые уже испытывают и продолжают испытывать тяжелые страдания», — заявила Гилберт.

Как отмечает The New York Times, к 12 июня еще неопубликованная книга получила сотни негативных отзывов на сайте Goodreads. При этом решение Гилберт отменить выход книги вызвало недоумение в литературном сообществе, которое восприняло произошедшее как самоцензуру, пишет газета.

Элизабет Гилберт — автор нескольких книг, в том числе мемуаров «Есть, молиться, любить», которые вышли в 2006 году. Эта книга продержалась 187 недель в списке бестселлеров The New York Times. В 2010 году по книге вышел фильм, главную роль в котором исполнила Джулия Робертс.

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