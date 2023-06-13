Россияне, живущие в Европе, пожаловались, что банк Revolut стал ограничивать их операции из-за документов

Банк , зарегистрированный в Литве, начал ограничивать операции по счетам и картам некоторых граждан РФ, живущих в странах Евросоюза, из-за того, что россияне вовремя не предоставили документы, подтверждающие право на проживание в ЕС.

Как сообщает Forbes, тему ограничений Revolut обсуждают в российских чатах в телеграме в разных странах. Четыре собеседника издания, живущие во Франции и Латвии, подтвердили, что столкнулись с ограничениями.

Россиянин, живущий во Франции, рассказал, что за несколько недель до окончания срока действия его долгосрочной визы Revolut запросил документы, позволяющие проживать в ЕС. Банк не принял разрешение на временное проживание, которое россиянин получил по гуманитарным основаниям, и потребовал предоставить либо вид на жительство (ВНЖ), либо визу D сроком на 180 дней.

Счет россиянина в Revolut ограничили, заблокировав входящие переводы. Ему оставили возможность тратить деньги, оставшиеся на карте. Ограничения пообещали снять, как только будет предоставлен один из двух документов, подтверждающий право на проживание в Европе.

С похожими трудностями столкнулись трое россиян, живущих в Латвии. Неназванный журналист, живущий в стране, сказал Forbes, что его счет ограничили, потому что у него нет ни визы, ни вида на жительство (на каких основаниях он находится в Латвии, не уточняется — прим. «Медуза»). Основатель латвийской компании Brette Haus Геннадий Бакунин, живущий в Латвии по виду на жительство, рассказал, что Revolut ограничил его операции из-за того, что миграционная служба продлила рассмотрение заявления на новый ВНЖ, а срок действия старого документа уже истек. Почему миграционная служба так сделала, не уточняется. Счет еще одного россиянина ограничили, когда он предоставил визу D, выданную на два месяца.

Представитель Revolut Пэдди Кроули сообщил Forbes, что банк ужесточил формальные требования к гражданам России и Беларуси из-за ограничений, введенных ЕС в отношении выходцев из этих стран. По его словам, клиенты из РФ и Беларуси должны предъявить продленный ВНЖ или рабочую визу, которые позволяют им оставаться в Евросоюзе более 180 дней. Ограничения касаются именно россиян и белорусов и действуют на всей территории присутствия банка, отметил Кроули.

Банк Revolut — один из ключевых банков для россиян, уехавших за границу после начала полномасштабной войны в Украине и мобилизации в РФ. Как отмечает Forbes, это один из немногих банков, готовых открыть счет в евро по паспорту РФ и долгосрочной визе типа D сроком от 180 дней.