Минпромторг сообщил об ударе по району в Херсонской области, куда приезжал глава ведомства Денис Мантуров

Министерство промышленности и торговли России сообщило, что вице-премьер, глава ведомства Денис Мантуров посетил оккупированную часть Херсонской области. Как утверждают в Минпромторге, через несколько минут после отъезда министра украинские войска нанесли удар по этому месту, передает РИА Новости.

«Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием», — сообщили в Минпроторге.

На вопрос РИА Новости, действительно ли Мантуров находился на месте, по которому затем якобы был нанесен удар ракетами Storm Shadow, в Минпромторге ответили утвердительно.

Мантуров посетил оккупированную часть Херсонской области 9 июня. Как сообщали в правительстве, вице-премьер приезжал в оккупированный город Геническ, где посетил местные объекты торговли и встретился с назначенным Россией «губернатором» области Владимиром Сальдо.

В Киеве заявление Минпромторга об ударе по месту, куда приезжал Мантуров, не комментировали.

Телеграм-канал «Оперативные сводки» 10 июня писал, что ВСУ атаковали Арабатскую Стрелку Херсонской области. Канал со ссылкой на свои источники писал, что посещение этого места Мантуровым и удар украинских войск «произошло примерно в одно и то же время», но «разминулись — буквально в несколько минут».