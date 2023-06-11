В Калужской области в ночь на 11 июня упали два беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По данным губернатора, один беспилотник упал возле деревни Стрелковка в Жуковском районе. В результате произошедшего два садовых дома были незначительно повреждены — у них выбило окна. Никто не пострадал.

Позднее Шапша сообщил, что в лесном массиве Медынского района было обнаружено место падения «предположительно беспилотного летательного аппарата». По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Калужские власти неоднократно отчитывались о падении беспилотников на территории региона. Например, 5 июня губернатор Владислав Шапша сообщил о падении двух беспилотников на дорогу. Также о беспилотниках сообщалось, упали 1 и 2 июня.

В регионе с октября 2022 года действует режим повышенной готовности.