В Алексеевском городском округе Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий», — написал Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор уточнил, что сход с рельсов произошел рядом с железнодорожной станцией. Движение электричек и пригородных поездов было остановлено.

Причина произошедшего выясняется, на месте работают следственные органы.