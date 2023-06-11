«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов
Источник: Meduza
«Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финальном матче, состоявшемся в Стамбуле, английский клуб обыграл миланский «Интер» со счетом 1:0.
Единственный гол на 68-й минуте забил Родриго Эрнандес.
«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в своей истории. «Интер» выигрывал главный европейский турнир трижды (в последний раз — в 2010 году).
«Манчестер Сити» в сезоне 2022/2023 также выиграл чемпионат Англии и Кубок Англии.