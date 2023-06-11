Джордж Сорос передал контроль над своей фондовой империей сыну

Американский финансист Джордж Сорос передал управление над своей 25-миллиардной фондовой империей 37-летнему сыну Алексу, сообщила газета The Wall Street Journal.

В декабре 2022 года совет директоров фондов 92-летнего Сороса «Открытое общество» выбрала Алекса Сороса председателем вместо его отца. Алекс Сорос — единственный член семьи в инвестиционном комитете, который контролирует Soros Fund Management — компанию, управляющую средствами фонда и семьи.

Алекс Сорос заявил в интервью The Wall Street Journal, что продолжит поддерживать американских левых политиков и заниматься внутренней политикой США, поскольку считает себя «более политически активным», чем его отец.

Фонды Соросов «Открытое общество» ежегодно направляет полтора миллиарда долларов группам, которые защищают права человека по всему миру и помогают строить демократии. Также фонды финансируют университеты и другие образовательные организации.