В Колумбии спасатели нашли живыми четверых детей, попавших в авиакатастрофу. Они провели в джунглях 40 дней

В джунглях Колумбии спасатели обнаружили живыми четверых детей, которые провели там 40 дней после крушения самолета.

Все спасенные дети — братья и сестры в возрасте 13, девяти, четырех лет и 11 месяцев. По происхождению они являются выходцами одного из местных индейских племен уитото.

1 мая легкомоторный самолет Cessna-206, на котором помимо детей находились пилот, их мать и еще один пассажир, потерпел крушение в джунглях из-за отказавшего двигателя.

В результате крушения погибли все трое находившхися на борту взрослых. Их тела вскоре обнаружили спасатели, однако дети к тому времени уже покинули место происшествия в поисках помощи.

Детей искали в том числе с помощью вертолетов, с которых транслировалась запись голоса их бабушки с просьбой остановиться, чтобы спасателям было легче их найти. В поисках принимали участие военнослужащие, волонтеры и представители местных племен.

Все дети, сообщили власти, находятся в удовлетворительном состоянии. Их отправят в столицу страны Боготу для дополнительного обследования.