В американской тюрьме умер террорист Унабомбер

В федеральной тюрьме штата Северная Каролина в возрасте 81 года умер террорист Теодор Качинский, более известный как Унабомбер, сообщает The New York Times.

Elaine Thompson / AP / Scanpix / LETA

Качинский был одним из самых разыскиваемых преступников США. В период с 1978 по 1995 год он отправил по почте 16 бомб, в основном в университеты и авиакомпании. В результате взрыва посылок три человека погибли, еще 23 получили ранения.

В апреле 1995 года Качинский прислал письмо в газету The New York Times и пообещал, что прекратит заниматься террористической деятельностью, если журналисты опубликуют его манифест «Индустриальное общество и его будущее». По стилю опубликованного письма Качинского опознал его брат. Террориста задержали в апреле 1996 года в его хижине в окрестностях города Линкольн, штат Монтана. Качинского приговорили к пожизненному заключению.