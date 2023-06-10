Производитель туалетной бумаги Zewa продал бизнес в России

Шведский производитель товаров гигиены Essity продал бизнес в России. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте компании.

Как отметили в компании, российские власти уже одобрили сделку; она будет закрыта во втором квартале 2023 года. Кто купил активы Essity и за какую сумму, не уточняется.

В Essity отметили, что продажи компании в России в 2022 году составляли лишь около 2% общемировых и что выход из российского бизнеса, скорее всего, не окажет существенного влияния на общий доход.

Essity владеет примерно 70 брендами, в числе которых Zewa, Libresse, Libero.

Essity анонсировала свой уход из России еще в апреле 2022 года из-за «ухудшения условий ведения бизнеса».

В России работают три фабрики Essity; в российском подразделении компании трудоустроены 1300 сотрудников.