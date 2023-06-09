Исландия объявила о приостановке работы посольства в Москве

Исландия приняла решение приостановить работу своего посольства в Москве с 1 августа, говорится на сайте правительства страны.

«Это непростое решение, однако нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России, — сказала министр иностранных дел Тордис Гюльфадоттир.

Пресс-служба пояснила, что решение о приостановке деятельности посольства разрывом дипломатических отношений не является.

«В настоящий момент торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне. Следовательно, сохранение деятельности посольства более не оправдано», — пояснили в МИД Исландии, добавив, что как только позволят условия, возобновлению работы посольства в Москве будет уделено приоритетное внимание.

Исландия также обратилась к России с просьбой ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике и снизить уровень диппредставительства.

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