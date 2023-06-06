Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Все ракеты сбиты

Войска РФ в ночь на 6 июня нанесли по Киеву удар крылатым ракетами, сообщила городская военная администрация.

По предварительным данным, говорится в сообщении, с бомбардировщиков Ту-95МС, находившихся в районе Каспийского моря, были выпущены ракеты типа Х-101/555.

Силы ПВО поразили более 20 воздушных целей над Киевом. «Все сбиты, попаданий не было», — заявили в Киевской городской военной администрации.

Несмотря на то, что ракеты удалось сбить, из-за падения обломков в Деснянском районе повреждено дорожное покрытие, троллейбусная электросеть, выбиты окна магазина, сообщает УНИАН. По предварительным данным, люди не пострадали.