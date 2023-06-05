Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Такое заявление он сделал после матча «Милана» против «Вероны», в котором миланский клуб на стадионе «Сан-Сиро» одержал победу со счетом 3:1.

«Я прощаюсь с футболом, но не с вами. Столько воспоминаний и эмоций на этом стадионе», — приводит слова нападающего The Guardian.

San Siroʼs final tribute to 𝙕𝙡𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙄𝙗𝙧𝙖𝙝𝙞𝙢𝙤𝙫𝙞𝙘́ AC Milan

Во время матча с «Вероной» фанаты «Милана» выложили на трибуне надпись «Godbye», которую можно перевести как «Прощай, бог».

Контракт 41-летнего Ибрагимовича с «Миланом» истекает в июне. Большую часть сезона-2022/23 нападающий пропустил из-за травмы. Он провел в нынешнем сезоне четыре матча в чемпионате Италии и забил один гол.

Ибрагимович начинал карьеру в шведском «Мальме», затем выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси». В 2020 году он вернулся в «Милан». В составе этих клубов он дважды выигрывал чемпионат Нидерландов, семь раз — чемпионат Италии, четыре раза — чемпионат Франции, один раз — чемпионат Испании.

Он также провел 122 матча за сборную Швеции, в которых забил 62 гола.