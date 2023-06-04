Соратники Навального объявили 4 июня днем акций в его поддержку. В Хабаровске задержали двух человек

Команда Алексея Навального объявила о проведении 4 июня — в день рождения политика — акции в его поддержку. Соратники Навального призвали участвовать в протестах жителей как России, так и других стран мира.

В Хабаровске, пишет «Тайга», полиция задержала двух участников акции в поддержку Навального — Зигмунда Худякова и Татьяну Лукьянову. По данным RusNews, Лукьянову уже отпустили. Худякова задержали при выходе из дома. Его, как позднее сообщило «ОВД-Инфо», доставили в отделение полиции, но отпустили без составления протокола.

У других активистов, сообщает «Тайга», полиция проверяет документы, предупреждает, что акция не согласована, и выдает предостережения о «недопустимости нарушения закона».

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