Минобороны РФ предложило ставить граждан на воинский учет без личной явки в военкомат

Министерство обороны РФ подготовило проект постановления, меняющий порядок постановки и снятия с воинского учета. Документ опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

В проекте постановления, в частности, говорится:

Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах.

После постановки на воинский учет гражданину, говорится в документе, направят соответствующее уведомление в личный кабинет на портале «Госулуги».

Медицинское обследование поставленных на воинский учет будет проводится только при последующей явке в комиссариат.

В военный комиссариат, следует из проекта постановления, поставленных на воинский учет будут вызывать повесткой, которую могут вручить лично, послать по почте (по адресу места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденного регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания), а также оформить в электронном виде.

В случае, если повестка не считается врученной лично или по почте — повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток.

Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня вручения повестки запрещается выезд из Российской Федерации. В случае неявки гражданина, состоящего на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, вступают в силу ограничительные меры, в том числе запрет на регистрацию недвижимости и транспортных средств, вождение автомобиля и оформление кредитов.

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