Кембриджский университет исключил из программы упоминание «англосаксов»

Кембриджский университет решил убрать из учебной программы упоминания об «англосаксах» как об отдельной этнической группе, пишет The Telegraph.

Как объяснили в отделении англосаксонского, норвежского и кельтского языков (ASNC) университета, такое решение принято в рамках борьбы с расизмом и, чтобы не способствовать распространению «мифов о национализме».

В рамках новой концепции ученые считают, что никогда не существовало британцев, англичан, шотландцев, валлийцев и ирландцев со стойкой и целостной этнической идентичностью.

«Англосаксы», отмечает The Telegraph, последние годы приобрели негативную коннотацию из-за использования расистами, в первую очередь США. И хотя не все ученые считают использование этого термина неверным, в Кембридже все же решили от него отказаться.

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