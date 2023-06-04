Кембриджский университет исключил из программы упоминание «англосаксов»
Кембриджский университет решил убрать из учебной программы упоминания об «англосаксах» как об отдельной этнической группе, пишет The Telegraph.
Как объяснили в отделении англосаксонского, норвежского и кельтского языков (ASNC) университета, такое решение принято в рамках борьбы с расизмом и, чтобы не способствовать распространению «мифов о национализме».
В рамках новой концепции ученые считают, что никогда не существовало британцев, англичан, шотландцев, валлийцев и ирландцев со стойкой и целостной этнической идентичностью.
«Англосаксы», отмечает The Telegraph, последние годы приобрели негативную коннотацию из-за использования расистами, в первую очередь США. И хотя не все ученые считают использование этого термина неверным, в Кембридже все же решили от него отказаться.