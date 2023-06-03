В Марокко 1 июня в возрасте 72-лет умер бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, чья история легла в основу фильма «1+1». О смерти бизнесмена сообщили режиссеры картины Эрик Толедано и Оливье Накаш.

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«Мы только что с глубокой скорбью узнали о смерти нашего друга Филиппа Поццо ди Борго. Адаптация его истории для фильма „Неприкасаемые“ (российское название — „1+1“) изменила наши жизни и жизни многих уязвимых и хрупких людей. Мы сохраним в памяти образ мужественного, достойного, скромного и воинственного человека. Нам будет не хватать его чувства юмора и ума. Быть рядом с ним все эти годы было исключительной привилегией», — говорится в заявлении авторов фильма.

Филипп Поццо ди Борго родился 14 февраля 1951 года. В 1980-1990-х годах возглавлял французский винодельческий дом Pommery. В 1993 году он пережил несчастный случай во время полета на параплане, в результате которого ди Борго парализовало.

В 2001 году бизнесмен опубликовал книгу под названием «Второе дыхание», в которой рассказал, как вышел из депрессии благодаря своему помощнику алжирского происхождения Абделю Селлу. Эта история и стала основой для фильма «1+1» с Франсуа Клюзе и Омаром Си в главных ролях.