Московскому метро пришлось вернуть на работу всех судившихся с ним сторонников Навального, которых массово увольняли в 2021 году

Сотрудники московского метро, которых уволили после публикации списка потенциальных участников митинга в поддержку Алексея Навального в 2021 году, добились в суде восстановления на работе. Об этом «Агентству» сообщил председатель профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев.

По данным «Агентства», 31 мая иск у метрополитена выиграл Максим Яковлев — он стал 37-м сотрудником московского метро, который смог добиться восстановления на работе через суд.

По словам Гостева, всего в профсоюз обратились больше 60 человек. Из них 42 решили судиться с метро. Впоследствии пять человек от этой идеи отказались после проигранного суда первой инстанции. Все остальные добились восстановления на рабочем месте.

Глава профсоюза уточнил, что пять решений судов пока не вступили в силу, поскольку проходят процедуру апелляции. Однако, по словам Гостева, решение о восстановлении на рабочем месте исполняется до завершения этой процедуры.

Кроме того, Гостев рассказал, что восстановленным сотрудникам метрополитена были присуждены компенсации за незаконное увольнение. В некоторых случаях они достигали нескольких миллионов рублей. По словам главы профсоюза, размер компенсации определялся сроком простоя: если первые восстановленные получали по 140-300 тысяч рублей, то последним присудили больше 2,5 миллиона рублей. Первому сотруднику удалось восстановиться на работе спустя два месяца после увольнения. Последний, Максим Яковлев, добивался восстановления на работе больше двух лет, пояснил Гостев.

Массовое увольнение сотрудников московских транспортных предприятий началось в мае 2021 года, после утечки списка потенциальных участников митинга в поддержку Алексея Навального.

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