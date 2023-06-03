Число погибших при столкновении поездов в Индии превысило 200 человек

Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша превысило 200 человек, сообщает Times of India.

По данным издания, в результате аварии погибли 238 человек, еще около 900 получили ранения. В то же время Reuters со ссылкой на местные власти сообщает о 288 погибших и более чем 850 раненых.

Поезда столкнулись 2 июня вблизи города Баласор около 19:00 по местному времени (16:30 по Москве). Что именно произошло, неизвестно — местные издания приводят разные версии события. Times of India пишет, что несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Hindustan Times сообщает, что несколько вагонов скорого поезда сошли с рельсов, после чего с ними столкнулся другой поезд, вагоны которого уже врезались в товарный состав.

По данным Hindustan Times, спасательная операция уже завершилась. Глава министерства путей сообщения Индии поручил провести расследование по факту произошедшего.