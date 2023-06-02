Армения не является союзником России в войне с Украиной. Об этом в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Вы сказали, что мы союзники России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но думаю это заметно. Мы — не союзники России в войне с Украиной. И наше восприятие от этой войны, от этого конфликта — тревога, потому что это прямо влияет на все наши отношения», — сказал премьер (цитата по News.am).

По его словам, на Западе замечают, что Армения — союзник России, при этом в Москве видят, что Ереван не поддерживает войну в Украине.

«Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, а значит мы уязвимы. Кажется, что есть какой-то вариант избежать всех этих столкновений, но правда в том, что чем сложнее ситуация, тем меньше становится поле для маневрирования. Мы уклоняемся не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а из-за того, о чем я уже говорил — наших проблем намного больше, они не позволяют нам быть более вовлеченными в решение других вопросов», — заявил Пашинян.

Интервью Пашиняна было записано еще в мае во время визита в Чехию, сообщил сам премьер в фейсбуке.

В мае Пашинян говорил, что Армения пока не приняла решение об участии в совместных учениях , так как у Еревана сложилось впечатление, что организация «уходит из Армении». Он допустил, что Армения может принять решение о прекращении или замораживании членства в ОДКБ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это заявила: «Если это фигура речи, для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то мне кажется, что все таки, надо понимать всю опасность манипулирования словами». В ответ Пашинян сказал, что его собеседники в России — президент и премьер-министр, а представитель МИД не может комментировать его высказывания.