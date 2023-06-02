На сайте Надежды Кадышевой появился «анонс концерта в поддержку Алексея Навального»

Хакеры взломали сайт певицы Надежды Кадышевой и разместили «анонс» концерта в поддержку Алексея Навального.

«Я и моя команда решили использовать наш творческий потенциал и популярность, чтобы поддержать Навального и выразить нашу надежду на лучшее будущее», — сообщается на взломанном сайте.

nadejdakadisheva.ru

Концерт якобы пройдет в Санкт-Петербурге в концертном зале Мариинского театра 4 июня — в день, когда соратники Навального планируют провести акции в России и за ее пределами в поддержку политика.

На момент публикации новости «Медузы» размещенный хакерами «анонс» с сайта Кадышевой еще не удалили.