Минюст РФ добавил издание «Проект» в реестр «иностранных агентов».

Согласно ведомству, издание объявили «иноагентом» за распространение «недостоверной» информации о деятельности госорганов и действиях российских военных, а также за распространение материалов других «иноагентов».

Кроме «Проекта» Минюст объявил «иноагентами»:

журналиста Максима Кузахметова — за высказывания против « », поддержку Украины, призывы к действиям, «которые могут привести к нарушению территориальной целостности РФ», а также за сотрудничество с иностранными СМИ и другими «иноагентами»;

политолога Дмитрия Орешкина — за распространение «недостоверной» информации о российских властях, за негативные высказывания в отношении России и сотрудничество с «иноагентами» и иностранными СМИ;

журналиста Романа Супера — за распространение «недостоверной» информации о российских властях, высказывания против «СВО», а также за сотрудничество с «иноагентами»;

ярославское издание «Ярновости» — за распространение «недостоверной» информации о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также за распространения материалов «иноагентов».

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