Минюст России объявил новых «иноагентов»: это Дмитрий Орешкин, Роман Супер и Максим Кузахметов — а также «Проект» и ярославское издание «Ярновости»
Источник: Минюст РФ
Минюст РФ добавил издание «Проект» в реестр «иностранных агентов».
Согласно ведомству, издание объявили «иноагентом» за распространение «недостоверной» информации о деятельности госорганов и действиях российских военных, а также за распространение материалов других «иноагентов».
Кроме «Проекта» Минюст объявил «иноагентами»:
- журналиста Максима Кузахметова — за высказывания против «СВО», поддержку Украины, призывы к действиям, «которые могут привести к нарушению территориальной целостности РФ», а также за сотрудничество с иностранными СМИ и другими «иноагентами»;
- политолога Дмитрия Орешкина — за распространение «недостоверной» информации о российских властях, за негативные высказывания в отношении России и сотрудничество с «иноагентами» и иностранными СМИ;
- журналиста Романа Супера — за распространение «недостоверной» информации о российских властях, высказывания против «СВО», а также за сотрудничество с «иноагентами»;
- ярославское издание «Ярновости» — за распространение «недостоверной» информации о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также за распространения материалов «иноагентов».