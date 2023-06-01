Жителя Москвы арестовали на 10 суток из-за постов про акцию в поддержку Навального

Преображенский районный суд арестовал на 10 суток жителя Москвы Алексея Царенкова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Дарью Рачилину.

Царенкова признали виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Мужчину задержали 31 мая из-за публикаций и репостов об акции 4 июня в поддержку Алексея Навального. Ночь Царенков провел в отделе полиции «Богородское». Отбывать административный арест он будет в центре временного содержания мигрантов в Сахарово.

Как отмечает «Медиазона», это первый известный случай ареста из-за постов про акции 4 июня.

В середине мая соратники Алексея Навального, находящегося в колонии, объявили всемирную акцию в его поддержку. Они решили провести ее в день рождения политика 4 июня. Команда оппозиционера пообещала обеспечить юридическую поддержку и оплатить штрафы участникам акции в России.

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