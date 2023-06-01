Управление делами президента РФ строит бомбоубежище на территории ЦКБ в Москве, где лечатся высокопоставленные российские чиновники

Управление делами президента РФ собирается построить новое бомбоубежище на территории Центральной клинической больницы в Москве.

Информация об этом появилась на портале госзакупок. Закупка «Выполнение проектных и изыскательских работ, в целях строительства объекта» размещена 26 мая, ее начальная стоимость — 35 миллионов рублей.

В документации идет речь о строительстве «защитного сооружения гражданской обороны» по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 15, где расположена ЦКБ, в которой лечатся высокопоставленные российские чиновники и политики. Предусмотренные закупкой работы планируется завершить 20 декабря 2023 года.

В документах не указывается площадь бомбоубежища и его вместимость, но из них можно узнать, что в «защитном сооружении гражданской обороны» в ЦКБ предусмотрены, например, операционные, предоперационные и перевязочные.

В проекте договора также указано, что в бомбоубежище необходимо предусмотреть работу систем спецсвязи «для должностных лиц, являющимися объектами государственной охраны», а также «оснастить помещения соответствующих должностных лиц техническими средствами защиты от утечки секретной информации».

Читайте также

На крышах домов в центре Москвы заметили системы ПВО. На вопрос, что это такое, в Кремле не ответили В Госдуме заявили, что это «фейк». Минобороны ничего не комментирует

Читайте также

На крышах домов в центре Москвы заметили системы ПВО. На вопрос, что это такое, в Кремле не ответили В Госдуме заявили, что это «фейк». Минобороны ничего не комментирует