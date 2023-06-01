Пригожин продолжил турне по России. Он приехал в Нижний Новгород и сфотографировался с Захаром Прилепиным

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин после поездок в Екатеринбург, Владивосток и Новосибирск посетил Нижний Новгород. Там он навестил в больнице писателя Захара Прилепина, на которого в мае было совершено покушение, сообщила пресс-служба писателя.

Прилепин рассказал Daily Storm, что в ходе визита Пригожина они говорили «о судьбах России и существе власти». «Обменялись предельно откровенными мнениями. Что украинцы не просто научились воевать, но и хотят воевать. А что решила конкретно по этому поводу наша страна, порой остается загадкой», — сказал Прилепин.

Как сообщает Daily Storm, основатель ЧВК Вагнера подарил писателю «запасной череп» (что это такое, не уточняется), а тот ему — «собственноручно вышитый футляр для кувалды». Пресс-службы Пригожина и Прилепина об этом не сообщали.

Пресс-служба Пригожина

В телеграм-канале Прилепина 1 июня появился большой пост, приуроченный ко дню рождения Пригожина, в котором основателя ЧВК называют «символом возможности независимой политики и независимой политической риторики».

Кроме того, в посте говорится, что Пригожин «вернул в политику русский язык и юмор», а также «вернул Бахмут и веру в непреодолимость русских». Отдельно была отмечена работа ЧВК Вагнера в Африке: «Работая в Алжире, Ливии, Конго, Нигерии, Эфиопии, Кении, ЦАР, Судане и так далее — Пригожин доказал, что такое в реальности „Россия без границ“ — или с новыми геополитическими границами».

После вывода ЧВК Вагнера из Бахмута Пригожин переключил собственную медийную активность на российские регионы, презентуя некий проект «Вагнер. Второй фронт». Что это такое, неясно.

За последние дни мая Пригожин дал три пресс-конференции — в Екатеринбурге, Владивостоке и Новосибирске. Среди тезисов, которые выдвигал основатель ЧВК, были такие: война будет долгой, нужно срочно объявлять всеобщую мобилизацию, возвращать смертную казнь и вводить плановую экономику.

Пригожин утверждает, что его нынешнюю активность не следует расценивать как начало политической карьеры: создавать свою партию или баллотироваться в президенты, по его словам, он не планирует.

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