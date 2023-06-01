Палата представителей США одобрила законопроект о временной отмене потолка госдолга. Дефолта не будет

Палата представителей США одобрила законопроект о лимите госдолга. Как пишет агентство Reuters, такое решение позволит стране избежать дефолта и финансового кризиса. Документ поддержали 314 конгрессменов, против проголосовали 117.

США в январе 2023 года достигли потолка госдолга, который составлял 31,4 триллиона долларов. Согласно принятому законопроекту, потолок не увеличивается до определенного уровня, а отменяется на срок до января 2025 года.

Теперь законопроект должен одобрить Сенат США, после чего его подпишет президент.

Джо Байден назвал достигнутое соглашение «хорошей новостью для американского народа и американской экономики». «Я призываю Сенат принять его как можно быстрее, чтобы я мог подписать его в качестве закона», — добавил президент США.

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