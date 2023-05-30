В Госдуму внесли законопроект о «полном запрете смены пола хирургическим путем»

Депутаты Госдумы предложили поправки в законы «Об охране здоровья» и «Об актах гражданского состояния», которые вводят «полный запрет смены пола хирургическим путем».

Как сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента РФ, авторами законопроекта выступили порядка 400 депутатов.

В базе данных Госдумы текст документа еще не опубликован, его скрин разместил в своем телеграме депутат Петр Толстой.

Согласно законопроекту, хирургические операции в рамках трансгендерного перехода будут допускаться только для «лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей». Такие медицинские вмешательства смогут разрешать специальные врачебные комиссии государственных учреждений здравоохранения. Их реестр будет вести правительство РФ.

Как ранее сообщали СМИ, законопроект также запрещает смену имени и гендерного маркера в официальных документах.

«Мы видели много фактов смены пола по заявительному принципу — без хирургических операций. Это было связано и с желанием однополых пар усыновить детей, и частично с вопросами мобилизации. Это расходится с нашими ценностями и принципами нашей Конституции», — заявил Петр Толстой, говоря о запрете смены гендерного маркера.

«Зачем это делается? Мы сохраняем для потомков Россию — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии», — добавил депутат в целом про законопроект.

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит полный запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии».