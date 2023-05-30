Nvidia стала первым производителем чипов с капитализацией в триллион долларов

Рыночная стоимость американской технологической компании Nvidia, которая специализируется на разработке чипов, превысила триллион долларов, сообщает Reuters.

На открытии торгов в США акции компании подорожали на 7,7% — до рекордных 419,38 долларов за штуку.

Акции Nvidia стали резко расти в цене после того, как компания опубликовала прогноз о росте квартальной выручки на фоне спроса на процессоры, необходимые для работы и развития сервисов искусственного интеллекта, в том числе чат-ботов ChatGPT.

Nvidia стала первым производителем чипов, чья капитализация достигла триллиона долларов, и девятой публичной компанией в мире, которая преодолела эту отметку. Ранее такой капитализации также достигали американские Apple, Amazon, Alphabet (материнская компания Google), Microsoft, Tesla и Meta (материнская компания Facebook и Instagram), а также саудовская нефтяная компания Saudi Aramco и китайская PetroChina.