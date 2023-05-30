Минкульт РФ убрал известных режиссеров из экспертных советов по господдержке кино. И добавил священников

Министерство культуры РФ значительно обновило составы четырех своих экспертных советов, которые занимаются отборов игровых, документальных, детских и анимационных фильмов, претендующих на государственную поддержку. На соответствующий приказ, опубликованный на сайте ведомства, обратили внимание «Ведомости».

В обновленных составах советов больше нет известных режиссеров Алексея Учителя, Алексея Федорченко Владимира Хотиненко, Алексея Аграновича, продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского, сценаристов Любови Мульменко, Романа Кантора, Константина Майера, кинокритика Андрея Апостолова и многих отраслевых журналистов, отмечает «Дождь». Также из состава выведены гендиректор Первого канала Константин Эрнст и председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, пишет «Интерфакс».

При этом в советах увеличилось число представителей самого министерства, а также появились новые члены. В частности, в состав совета по отбору фильмов для детей и юношества вошли депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов, а также два представителя РПЦ: протоиерей, настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.

Последний раз экспертные советы Минкульта обновлялись в 2021 году. После нынешней ротации их состав значительно сократился. Так, по оценкам «Ведомостей», самый многочисленный совет по отбору игровых фильмов уменьшился в 2,7 раза до 23 экспертов.

В 2023 году на государственную поддержку фильмов, отобранных министерством культуры РФ, планируется потратить более 11,5 миллиарда рублей.

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