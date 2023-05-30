Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых богатых российских наследников. В 2023 году издание включило в него одну новую участницу — Ольгу Литвиненко, единственную дочь ректора Горного университета, научного руководителя Владимира Путина и миноритарного акционера «Фосагро» Владимира Литвиненко.

Ольга Литвиненко заняла 16 место. Состояние, которое она теоретически может унаследовать от отца, по оценкам журнала, составляет 3,1 миллиарда долларов. Сам Литвиненко находится на 40 строчке списка богатейших россиян по версии делового издания.

«Правда, получит ли она что-нибудь, непонятно. Еще в 2011 году Ольга поссорилась с отцом и покинула Россию, он тогда обратился в Следственный комитет с заявлением о ее похищении», — пишет журнал. Внучка Литвиненко осталась с дедушкой. С тех пор Ольга Литвиненко неоднократно пыталась вернуть дочь, отмечает Forbes.

Также в рейтинг богатейших российских наследников после года отсутствия вернулся Борис Ковальчук, сын основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука (18 строчка списка, может унаследовать 2,7 миллиарда долларов).

Первое место, как и в предыдущие годы, в списке занял Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. По оценкам журналистов, он теоретически может унаследовать 20,5 миллиарда долларов.

На втором месте двое детей основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко (по 12,6 миллиарда долларов на каждого), на третьем — дочь и сын совладельца «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона (по 10,8 миллиарда долларов).

К 10 марта 2023 года в России, по оценкам Forbes, насчитывалось 110 миллиардеров с совокупным состоянием 505 миллиарда долларов. Как отмечает издание, если эту сумму поделить на общее количество детей самых богатых россиян (340 человек), то все они тоже будут миллиардерами и в среднем получат по полтора миллиарда долларов.

В списке богатейших наследников российских миллиардеров журнал представил лишь 20 семей из 110, где на каждого наследника приходится не менее 2,5 миллиарда долларов. При составлении списка Forbes делил состояние каждого миллиардера на количество его признанных детей, не учитывая супружеские доли.

В список не включали миллиардеров, которые открыто заявили, что не оставят все свое состояние детям, а отдадут его на благотворительность. В частности, по этой причине в рейтинг не попали Михаил Фридман (бывший член совета директоров LetterOne) и Владимир Потанин (президент «Интеррос» и «Норильский никель»).